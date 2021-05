Rivoli, tenta truffa dello specchietto: arrestato 36enne

Ha tentato di raggirare un'anziana con il trucco dello specchietto rotto un truffatore professionista di 36 anni, originario di Noto, in provincia di Siracusa, arrestato dai carabinieri a Rivoli, nel Torinese. L'uomo sosteneva che l'anziana gli avesse mandato in frantumi lo specchietto quando le rispettive auto si erano incrociate. Per evitare la compilazione del Cid, l'uomo le ha chiesto a titolo di risarcimento 80 euro. Denaro che la donna è andata al bancomat a prelevare mentre il truffatore la controllava a distanza. Ma i carabinieri, che avevano visto l'intera scena, sono intervenuti e hanno bloccato il 36enne, a suo carico già diverse denunce e arresti per truffa.