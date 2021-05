Covid in Piemonte, il bollettino: 149 casi su oltre 18mila tamponi

In calo i ricoverati: 84 i pazienti in totale in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri), 628 negli altri reparti (-25)

Sono 149 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte nelle ultime 24 ore, pari al 0,8% dei 18.009 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 63 (42.3%). L'Unità di crisi regionale ha registrato anche tre decessi, nessuno dei quali nella giornata di oggi, e 434 guariti. In calo i ricoverati: 84 i pazienti in totale in terapia intensiva (-2), 628 negli altri reparti (-25). Le persone in isolamento sono 4.873, mentre gli attualmente positivi sono 5.585. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 363.943 positivi, 11.623 decessi e 346.735 guariti.