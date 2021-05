Torino, spaccia in auto con la patente revocata: denunciato 46enne

L'uomo è stato notato in via Mondrone dato che, a bordo della propria auto, sostava in senso opposto a quello di marcia

Usava la propria auto come base di spaccio, ma era senza patente, revocata 4 anni fa, e il veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo: per questo un 46enne è stato scoperto e denunciato dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna a Torino.

La vicenda

L'uomo è stato notato in via Mondrone dato che, a bordo della propria auto, sostava in senso opposto a quello di marcia. Alla vista della volante il 46enne si è allontanato, fermandosi pochi isolati più avanti. A quel punto è stato eseguito un controllo e sull'auto oltre al conducente è stato trovato un cittadino straniero con obbligo di presentazione per reato di spaccio. I controlli sono continuati nell'appartamento del 46enne dove sono stati rinvenuti 150 grammi di stupefacenti suddivisi in dosi, contanti e un telefono dato in pegno in cambio di droga.