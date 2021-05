Torino, donna fugge di casa e fa arrestare il compagno violento

L'uomo ha alle spalle numerosi precedenti per maltrattamenti in famiglia e anche un ammonimento del Questore

Dopo l'ennesima aggressione, una donna è scappata di casa e ha fatto arrestare il compagno violento. E' successo a Torino nel quartiere Barriera di Milano. La donna per sfuggire alle violenze del compagno ha lasciato l'appartamento dove abita la coppia e il figlio, pur restando nell'androne del palazzo. Quindi ha chiesto l'intervento della polizia attraverso il 112 e ha denunciato le ripetute aggressioni. Intervenuti sul posto, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno messo in salvo il piccolo e arrestato il compagno della donna, che ha numerosi precedenti per maltrattamenti in famiglia e anche un ammonimento del Questore.