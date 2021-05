Omicidio a Torino, uomo ucciso a coltellate per strada: un fermo

L'aggressione è avvenuta nei pressi di piazza della Repubblica non lontano dalla Porta Palatina, gli agenti giunti sul posto hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto

Un uomo, 46enne di origini cinesi, è morto dopo essere stato accoltellato da un connazionale. L'aggressione è avvenuta in strada nei pressi di piazza della Repubblica non lontano dalla Porta Palatina, a Torino. Il presunto assassino è stato fermato dalla polizia, gli agenti giunti sul posto hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.