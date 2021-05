Covid Piemonte, il bollettino: 350 nuovi contagi su 19.550 tamponi

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte riporta 350 nuovi casi positivi a Covid-19, con un tasso dell'1,8% rispetto ai 19.550 tamponi processati, di cui 9.005 antigenici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI SUI VACCINI IN ITALIA) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 97, tre in più rispetto al giorno precedente, mentre quelle negli altri reparti sono 771, con un calo di 37 pazienti. I nuovi decessi rilevati sono cinque, i guariti 834 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 5.844 e gli attualmente positivi 6.712.