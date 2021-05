Incidente funivia Stresa, lo zio di Mattia: “Politici mi fanno rabbia”

"Non si può morire portando la famiglia in un posto tranquillo, o cadere da un ponte”, ha detto Corrado Guzzetti, ex cognato di Vittorio Zurloni, il 55enne morto nella tragedia del Mottarone insieme alla compagna Elisabetta Personini e al loro bimbo di 5 anni

"Non si può morire portando la famiglia in un posto tranquillo, o cadere da un ponte, le condoglianze della politica mi fanno solamente più rabbia, perché la responsabilità di queste tragedie è la loro", ha detto all'ANSA di Corrado Guzzetti, ristoratore di Vedano Olona (Varese), ex cognato di Vittorio Zurloni, il 55enne morto nella tragedia del Mottarone insieme alla compagna Elisabetta Personini, 37 anni, e al loro bimbo Mattia di 5 anni, ad appena un mese dal loro matrimonio. (FOTO - LE VITTIME - I PRECEDENTI - LE REAZIONI POLITICHE - COME FUNZIONA LA FUNIVIA)