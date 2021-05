Torino, migrante suicida al Cpr: aperta un’inchiesta

La procura di Torino ha avviato degli accertamenti sul caso del migrante originario del Gambia morto suicida a 23 anni nel Cpr del capoluogo piemontese. Il giovane era stato portato nella struttura dopo avere subito un'aggressione a Ventimiglia lo scorso 9 maggio, perché non era in regola. Sull’accaduto è intervenuto il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personali, Mauro Palma, secondo il quale il 23enne non è stato seguito come la sua situazione richiedeva. "Una persona affidata alla responsabilità pubblica - ha dichiarato - deve essere presa in carico e trattenuta nei modi che tengano conto della sua specifica situazione, dell'eventuale vulnerabilità e della sua fragilità. Questo non è avvenuto". Dello stesso avviso anche l’avvocato che seguiva il caso nel corso delle indagini scaturite dopo l'aggressione a Ventimiglia. "A quanto mi risulta non è stato attivato nessun sostegno di natura psicologica", ha affermato.

Le parole del Garante

Il Garante si è poi detto "da tempo molto critico sulle condizioni e sulla gestione del Centro torinese, in particolare su quella parte suppostamene dedicata alle situazioni di fragilità sanitaria - spesso riportata come 'Ospedaletto', oggetto di più raccomandazioni del Garante nel proprio Rapporto sui Centri per il rimpatrio. Resta la realtà - ha proseguito -, che interroga il Paese come collettività civile, di non aver saputo dare la minima tutela a una persona che era stata recentemente vittima di aggressione. A questo si aggiunge per l'Ente gestore di non aver saputo dare neppure informazioni compiute alla garante locale che le richiedeva, per le autorità amministrative di non aver saputo esercitare, su una situazione da tempo nota, il dovuto controllo”.

Grimaldi (Luv): “Il Cpr di Torino è peggio di un carcere"

Il Cpr di Torino "è un una struttura che ho visitato tante volte e di cui posso dire che è senza dubbio peggio di un carcere", ha affermato Marco Grimaldi, consigliere regionale di Luv-Liberi Uguali Verdi. "Non sapeva - afferma - perché si trovasse lì dentro né quando ne sarebbe uscito. Che cosa dovrà ancora succedere per farci capire che questi luoghi disumani vanno chiusi per sempre?" "Continuerò a dire - aggiunge Grimaldi - che non essere in possesso di documenti non può essere una ragione per vedersi negata la libertà – ha proseguito Grimaldi - ancor di più se si finisce segregati in luoghi inadeguati, non dignitosi né sicuri, senza certezze sul proprio futuro. Le persone presenti sul territorio italiano vanno regolarizzate, non rinchiuse".