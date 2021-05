Torino, migrante aggredito 15 giorni fa si toglie la vita impiccandosi

Un 23enne, che si trovava in isolamento per motivi sanitari a tutela della salute degli altri ospiti, si è ucciso questa notte nel Cpr di corso Brunelleschi usando le lenzuola in dotazione nella sua camera

Un 23enne originario della Guinea si è tolto la vita questa notte nel Cpr di corso Brunelleschi a Torino. Si trovava in isolamento per motivi sanitari a tutela della salute degli altri ospiti si è impiccato usando le lenzuola in dotazione nella sua camera. Il giovane era a Torino in seguito a una aggressione a Ventimiglia (in provincia di Imperia), subita lo scorso 9 maggio, da parte di tre persone subito identificate e denunciate alla polizia.