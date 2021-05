Torino, incidente davanti sottopasso piazza Rivoli: morto motociclista

È accaduto questo pomeriggio in corso Trapani. Nello scontro è stata coinvolta una moto che, per cause ancora da accertare, è entrata in collisione con una vettura. Sul posto la polizia municipale alla ricerca di testimoni per chiarire la dinamica

Grave incidente, questo pomeriggio a Torino, in corso Trapani, all'ingresso del sottopasso di piazza Rivoli. Nello scontro è stata coinvolta una moto che, per cause ancora da accertare, è entrata in collisione con un una Lancia Y che è rimasta incastrata nel guardrail. Un impatto violentissimo, in seguito al quale il motociclista di 52 anni è deceduto dopo essere stato stato trasportato in codice rosso all'ospedale Maria Vittoria. La vittima era un tecnico radiologo 52enne originario di Castellamonte, ma da alcuni anni residente a Torino.

Le indagini

La polizia locale sta cercando di ricostruire le dinamica dell'incidente in cui lo scooter che guidava l'uomo si è scontrato con la vettura e ha lanciato un appello per cercare testimoni dell'incidente.