Incidente nell'Alessandrino, moto finisce fuori strada: morto 56enne

Un uomo di 56 anni, Paolo Viarengo, dipendente della O/Cava meccanica di Ferrere (Asti) è morto in un incidente stradale avvenuto a Momperone (Alessandria) lungo la provinciale 100 in direzione Tortona. Per cause in via di accertamento, con la sua Bmw di grossa cilindrata ha perso il controllo in curva finendo in una scarpata. Viarengo, che abitava a Ferrere, è morto sul colpo. Ferita la sua convivente. Sulle cause indagano i carabinieri di Tortona.