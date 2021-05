Covid Piemonte: 271 casi su oltre 11mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test eseguiti è del 2,4 per cento. Due i decessi, 550 i guariti: lieve risalita dei ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte riporta oggi 271 casi positivi al Covid, con un tasso del 2,4% rispetto agli 11.189 tamponi diagnostici processati (5.359 antigenici), con una quota di asintomatici del 47,6%. Due i morti, 550 i guariti; lieve risalita (+3 rispetto a ieri) dei ricoverati in terapia intensiva, in totale ora 108; calo di 32 nel numero dei pazienti negli altri reparti (861). Le persone in isolamento domiciliare sono 6959.