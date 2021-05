Slot machine irregolari, bar multato per 22mila euro nel Torinese

Aveva installato nel proprio locale due macchinette da gioco prive di autorizzazioni: per questo il titolare di un bar di Settimo Torinese è stato multato dalla polizia per 22mila euro. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno sequestrato gli apparecchi che sono risultati non collegati alla rete telematica. Da una successiva verifica è emerso che era stata rimossa anche la gettoniera, pertanto il sistema si attivava solo con l'inserimento di banconote. Le eventuali vincite venivano corrisposte direttamente dal titolare.