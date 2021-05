Un uomo di 37 anni è morto questa notte in provincia di Torino in un incidente stradale lungo la provinciale 9 che da Givoletto porta a Druento. La vittima, si trovava a bordo di una Fiat Punto di cui ha perso il controllo: l'auto è finita in un campo e il 37enne è morto sul colpo. Sull'incidente indagano i carabinieri di Rivoli.