Droga nel Torinese, spacciatore 68enne arrestato dopo un inseguimento

L’uomo è stato preso dai carabinieri dopo una corsa di cinque chilometri per le strade di Borgaro Torinese: era in possesso di 7 grammi di marijuana, mentre in casa aveva 37 grammi di hashish

È stato arrestato dai carabinieri al termine di un inseguimento di cinque chilometri, per le strade di Borgaro Torinese, uno spacciatore di 68 anni che non si non si è fermato all'alt durante un controllo stradale. L'uomo era in possesso di 7 grammi di marijuana; la successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari dell'Arma di trovare altri 37 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e a tutto il materiale per il confezionamento della droga.

Presi due pusher a Torino

A Torino, nel quartiere di San Salvario, è stato invece arrestato un pusher originario del Mali, sorpreso a vendere due dosi di crack a una ragazza. In via XX settembre, infine, i carabinieri hanno bloccato un nigeriano dopo che aveva ceduto due dosi di droga a due clienti. Lo spacciatore è stato trovato inoltre in possesso di ulteriori 7 dosi di eroina e 6 di cocaina pronte per la vendita.