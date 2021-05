Cade in un dirupo con la bici, morto un ciclista a Verbania

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Vittima un uomo di 56 anni, precipitato dopo essere uscito di strada mentre percorreva la via che porta a Monterosso. Soccorso dai sanitari del 118, è deceduto in ospedale

È morto in ospedale Emilio Sibilia, 56 anni, il ciclista di Verbania caduto ieri pomeriggio in un dirupo sulla strada che dalla città sale a Monterosso. L’uomo stava percorrendo la via che porta alla vetta della collina che sovrasta il centro, quando è uscito dalla carreggiata finendo in un dirupo. Soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasportato all'ospedale Castelli, dove quest’oggi è deceduto.