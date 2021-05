Biella, polizia smantella traffico di droga: due arresti

Due gli appartamenti perquisiti dalla squadra mobile, che ha sequestrato decine di migliaia di euro in contanti e una quarantina di piante di marijuana, nonché alcune dosi già pronte per essere vendute

A Biella due uomini sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di traffico di stupefacenti. Due gli appartamenti perquisiti dalla squadra mobile, che ha sequestrato decine di migliaia di euro in contanti e una quarantina di piante di marijuana, nonché alcune dosi già pronte per essere vendute. In un altro locale, affittato dai due complici, gli agenti hanno sequestrato quasi 14 chili di hashish e un chilo e mezzo di marijuana.