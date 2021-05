Musulmani in chiesa per la festa di fine Ramadan in provincia di Cuneo

Un cartello giovedì ha accolto la comunità musulmana della cittadina del Cuneese tra le mura della chiesa Santo Spirito: "La chiesa di Fossano vi dà il benvenuto". Era in programma celebrazione di fine Ramadan, una delle più sentite celebrazioni per i fedeli musulmani. Lo riporta La Repubblica.

La vicenda

La comunità, che non aveva un posto abbastanza spazioso dove stare, nel rispetto delle norme anti Covid, ha chiesto al Comune l'uso della palestra municipale o di un altro locale adatto come negli anni scorsi, ma non ha ricevuto risposta dalla giunta di centrodestra a guida Lega. Così il parroco don Flavio Luciano ha messo a disposizione dei 200 fedeli una sala interna, mentre accanto si celebrava la messa. "Una scelta semplice frutto di rispetto e di un'amicizia di fondo. È stato spontaneo. In passato, tra le due comunità, ci sono stati momenti di incontro così se è instaurato un dialogo e un rispetto reciproco che in questa decisione ha trovato una semplice risposta".