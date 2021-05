Covid Piemonte, bollettino: 472 nuovi casi su 25.631 tamponi

Sono 472 i nuovi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) in Piemonte, pari all'1,8% dei 25.631 tamponi eseguiti, e 226 gli asintomatici (47.9%). Deciso calo dei ricoveri: 139 in terapia intensiva (meno 5), 1.284 negli altri reparti (meno 118), 9.683 persone in isolamento domiciliare. Le vittime sono 15, di cui due registrate oggi. Gli attualmente positivi sono 11.106, i guariti 860. Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato - secondo i dati resi noti dall'Unità di crisi regionale - 359.435 positivi, 11.499 decessi e 336.830 guariti.