Covid Torino, Comune chiede a Prefettura di autorizzare feste di via

Il Comune di Torino chiede alla Prefettura di approfondire ulteriormente, anche con il Governo, la questione delle feste di via per autorizzare il loro svolgimento. Proprio ieri, infatti, è arrivato lo stop da parte degli uffici territoriali del Governo, con la conseguente cancellazioni di due eventi in programma questa domenica, quelli di Corso Traiano e Borgo Po (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE VACCINI IN PIEMONTE)

Russi: “Fatto richiesta alla Prefettura affinché si esprima su eventi primaverili”

"Secondo un'interpretazione della normativa probabilmente troppo restrittiva, infatti - spiega in un post su Facebook il consigliere del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Commercio, Andrea Russi -, le feste di via vengono considerate come fiere, dunque potranno ripartire soltanto dal 15 giugno. Bisogna sottolineare che le feste di via, a differenza di eventi come le sagre o le fiere, sono molto più simili ai mercati periodici già autorizzati sulla Città, e costituiscono una valida alternativa, ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza, per i torinesi che comunque affollerebbero il centro o i parchi cittadini, oltre che un'opportunità di promozione per il commercio di vicinato in una fase di ripartenza molto complicata. Abbiamo dunque fatto una richiesta alla Prefettura - dice -, affinché si esprima sugli eventi primaverili in programma, e auspichiamo che nei prossimi giorni qualcosa possa ancora cambiare ".