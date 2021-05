Torino, derubato e picchiato dopo rapporto con escort: tre arresti

La vittima si è accorta che dalle tasche dei pantaloni erano spariti 1.200 euro in contanti. Quando ha chiesto la restituzione del denaro, è stato preso a calci e pugni

Ha pagato per un rapporto sessuale, ma è stato derubato e picchiato. È accaduto a Torino, dove i carabinieri hanno arrestato una 21enne e i suoi due complici, di 26 e 29 anni. La vittima è un 34enne che, via web, si è accordato con la ragazza per una prestazione sessuale.

La vicenda

Consumato il rapporto, in un alloggio di via Pietro Micca, nel centro del capoluogo piemontese, si è accorto che dalle tasche dei pantaloni erano spariti 1.200 euro in contanti. La vittima si è rivestita e ha chiesto la restituzione del denaro, ma da un'altra stanza sono usciti due uomini che lo hanno preso a calci e pugni costringendolo alla fuga. Solo grazie all'intervento dei carabinieri, chiamati dal 34enne, è stato possibile recuperare il denaro e arrestare i tre.