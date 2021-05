Rivarolo, vandalizzato treno: era appena entrato in servizio

Vandali di nuovo in azione alla stazione di Rivarolo (Torino), dove è stato vandalizzato un treno Pop appena entrato in servizio sulla linea Sfm1 Rivarolo-Torino. I vandali hanno imbrattato con ampi graffiti la fiancata della motrice. Era già successo a fine gennaio. Il convoglio sarà trasferito in officina per le necessarie operazioni di ripulitura. Trenitalia ha denunciato l'episodio alla Polfer.