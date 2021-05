Maltempo, piogge in Piemonte: strade allagate in Val Susa

Strade allagate, in particolare, in Valle di Susa: a Bardonecchia il piazzale del Melezet è stato sommerso da una colata di acqua e fango proveniente dalla montagna

Primi disagi a causa del maltempo in Piemonte, dove è allerta arancione per le piogge che stanno innalzando i corsi d'acqua fino alla soglia di criticità ordinaria della piena. (LE PREVISIONI METEO IN PIEMONTE)

La situazione

Strade allagate, in particolare, in Valle di Susa: a Bardonecchia il piazzale del Melezet è stato sommerso da una colata di acqua e fango proveniente dalla montagna. Problemi anche sulla statale 24, tra Gravere e Chiomonte. Sulla statale 335, invece, alcune pietre si sono staccate da una parete rocciosa e sono state rimosse dai vigili del fuoco.