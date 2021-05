Torino, operatore 25enne della Croce rossa morto in un incidente

E' successo nella notte sulla tangenziale di Torino, all'altezza di Rivoli. La vittima era alla guida di un furgone per il trasporto dei disabili

Un operatore della Croce Rossa è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale di Torino, all'altezza di Rivoli. La vittima, Andrea Ancora, 25 anni, era alla guida di un furgone per il trasporto dei disabili che, forse a causa del maltempo, è finito contro il guard rail. Il 25enne a seguito del violento impatto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Soccorso dal 118, che lo ha trasportato al Cto di Torino, è morto al suo arrivo in ospedale. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dalla polizia stradale, che indaga sulla sua esatta dinamica.