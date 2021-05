Droga, spaccio in Val di Susa: 10 misure cautelari

Nel corso dell'attività investigativa sono stati già arrestati in flagranza cinque pusher e sequestrati complessivamente 11 chili di hashish e tre di marjuana

I carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti nella bassa Val Susa. I militari hanno eseguito 10 misure cautelari per concorso in estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, condotta tra giugno e novembre 2020, ha consentito di individuare tre distinte piazze di spaccio di hashish e marijuana nella bassa Val Susa, in particolare nei comuni di Borgone di Susa, Sant'Antonino di Susa e Rivoli (Torino).

La ricostruzione dei fatti

Lo stupefacente veniva approvvigionato da fornitori residenti nella città di Torino. Ed è stata fatta luce anche sui metodi messi in atto da alcuni componenti del gruppo criminale per estorcere denaro a vari acquirenti morosi. Nel corso dell'attività investigativa sono stati già arrestati in flagranza cinque pusher e sequestrati complessivamente 11 chili di hashish e tre di marjuana.