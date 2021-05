Covid, in Piemonte 529 contagi su 19.905 tamponi processati

Il rapporto tra casi positivi e test effettuati è al 2,7%. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.880, i guariti 957, gli attualmente positivi 12.686

In Piemonte sono 529 i casi positivi al Covid riportati nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione, il tasso è del 2,7% rispetto ai 19.905 tamponi processati. I ricoveri in terapia intensiva sono 148, quelli negli altri reparti 1.658. I nuovi decessi sono stati 12 che porta il totale da inizio pandemia 11.433. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.880, i guariti 957, gli attualmente positivi 12.686. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)