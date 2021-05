Torino, arriva al bioparco il rinoceronte bianco

L'animale è un esemplare di quattro anni, nato in cattività nel gennaio del 2017 in uno zoo di Tel Aviv, quindi trasportato in Svizzera nel dicembre 2019, dove è rimasto fino a qualche giorno fa

Singolare operazione di sdoganamento presso la Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso. L'importazione ha riguardato un esemplare maschio di rinoceronte bianco meridionale, specie Ceratotherium simum simum, del peso di 1.236 chili, donato dallo zoo di Zurigo al bioparco Zoom di Torino.

Il rinoceronte bianco

L'animale è un esemplare di quattro anni, nato in cattività nel gennaio del 2017 in uno zoo di Tel Aviv, quindi trasportato in Svizzera nel dicembre 2019, dove è rimasto fino a qualche giorno fa. Le operazioni di controllo dei documenti a scorta della spedizione e del microchip dell'animale, condotte dai funzionari ADM e dai militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, si sono svolte negli spazi della dogana commerciale. L'esemplare, cui è stato dato il nome Rami, fa parte di un programma di riproduzione e salvaguardia delle specie a rischio di estinzione (Endangered Species Programme), gestito a livello europeo da una speciale Commissione che stabilisce gli spostamenti dei singoli esemplari all'interno delle strutture zoologiche rispondenti ai requisiti per la loro gestione.