Casale Monferrato, è morta Enrica Morbello Core: fu partigiana Fasulin

È morta a 99 anni Enrica Morbello Core. La partigiana 'Fasulin' di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, aveva combattuto in Val Susa insieme al marito Secondo ed era conosciuta anche come artista.

La Comunità ebraica: "Un semplice seme, umile e discreto, ma tenace e prolifero"

"Fasulin. Un semplice seme, umile e discreto, ma tenace e prolifero - scrive in un post su Facebook il presidente della Comunità ebraica di Casale Monferrato, Elio Carmi -. Fasulin ha dato a tutti noi, moltissimo. Ci lascia in eredità il dovere di continuare, sostenere e far crescere questo semplice seme. Un impegno che ciascuno di noi dovrà coltivare - aggiunge Carmi -. Per amore della verità, della vita e di Enrica che con noi, rimarrà per sempre. Ciao o bell'Enrica, partigiana per sempre".