Colletta di tremila colleghi in Italia per il gioielliere di Grinzane

Sono tremila i gioiellieri d’Italia pronti a sostenere le spese legali per Mario Roggero, il gioilliere di Gallo d’Alba, a Grinzane Cavour che ha ucciso due dei rapinatori che avevano minacciato sua moglie e sua figlia, e ferito il terzo a una gamba a colpi di pistola. Lo riporta La Repubblica. "Questa è una raccolta fondi a offerta libera per sostenere il nostro collega Roggero di Grinzane Cavour nelle spese legali che dovrà affrontare. Anche se sarà una goccia d'acqua nel mare riteniamo di non poterci esimere dal porgere un aiuto concreto al collega in questo momento di difficoltà”, si legge sull’annuncio della scuola professionale orologiai di Torino, che ha avuto l'idea. (LA VICENDA)

L'indagine

Il titolare della gioielleria di via Garibaldi presa di mira dalla banda di cui facevano parte Andrea Spinelli, Giuseppe Mazzarino e Alessandro Modica (ferito), Roggero, è indagato dalla procura di Asti per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa.