Torino, rave party nella notte al Parco Dora: in corso accertamenti

Per il secondo weekend, in tanti hanno violato il coprifuoco per una notte di musica e alcol nell’ex area industriale del capoluogo piemontese

Un altro rave party si è tenuto nella notte al Parco Dora, nell'ex area industriale di Torino. Per il secondo weekend, in tanti hanno violato il coprifuoco per una notte di musica e alcol sotto quello che resta delle acciaierie di un tempo. Una iniziativa organizzata col passaparola e il tamtam sulle chat di messaggistica istantanea. Sulla festa illegale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.