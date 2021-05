È avvenuto sulla strada provinciale 42 a Beinette, in direzione Mararita. Ancora da accertare le cause dello schianto

Un motociclista, S.C. di 61 anni residente a Fossano, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 42 a Beinette (Cuneo), in direzione Mararita. L'uomo è uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento, a rendere noto l'accaduto è stato il 118.