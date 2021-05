L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Gramsci e corso Crimea. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine

Un motociclista è morto nel pomeriggio ad Alessandria. A renderlo noto è il 118, intervenuto all'incrocio tra via Gramsci e corso Crimea. La vittima, in sella alla sua moto, si è scontrata con un'auto per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.