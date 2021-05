Carceri, Torino: detenuto tenta di strangolare agente

Un uomo con problemi psichiatrici, detenuto nel carcere di Torino, ha tentato di strangolare, senza apparente motivo, un agente della polizia penitenziaria. Si tratta dello stesso detenuto che, circa 10 giorni fa, ha dato una testata a un ispettore. L'agente è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria, dove è stato visitato e dimesso per una distrazione rachide cervicale.

Le dichiarazioni

A darne notizie è il segretario generale dell'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Leo Beneduci, secondo cui "nel carcere di Torino si sono verificate negli ultimi due mesi più aggressioni in danno del personale di Polizia Penitenziaria che hanno dovuto, loro malgrado, fare ricorso alle cure ospedaliere esterne". "Sono gli ennesimi episodi a riprova del fatto che un eccessivo 'buonismo' nella gestione di penitenziari problematici come quello di Torino può mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza - sostiene Beneduci - nonché l'incolumità degli agenti di polizia penitenziaria che vi operano, completamente abbandonati a loro stessi a fronte di un sovraffollamento di oltre il 30% della popolazione detenuta complessa e difficile da gestire con casi particolari e psichiatrici. La situazione è sempre più drammatica", conclude chiedendo "l'intervento immediato del ministro Cartabia", perché "il personale di Polizia Penitenziaria non interessa più a nessuno" e "le politiche penitenziarie oramai sono completamente concentrare a favore dei soli detenuti".