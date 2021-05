Torino, la sindaca Chiara Appendino è incinta: “La famiglia cresce”

La prima cittadina ha annunciato tramite i social di essere in attesa di un maschietto: "Oggi è una festa della mamma un po' speciale. Tra qualche mese Torino avrà un piccolo cittadino in più”, il post di Appendino pubblicato in occasione della Festa della Mamma

Attraverso un post pubblicato sui propri profili social nel giorno della Festa della Mamma, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha annunciato di essere incinta. "Oggi è una festa della mamma un po' speciale. La famiglia cresce e tra qualche mese Torino avrà un piccolo cittadino in più, è un maschietto", scrive Appendino commentando una foto che la ritrae col marito Marco, la primogenita Sara e un orsacchiotto azzurro. "Auguri a noi, e auguri a tutte le mamme!", conclude la sindaca.

La scelta di non ricandidarsi

Appendino non ha mai fatto mistero di voler tornare a dedicare del tempo alla famiglia una volta terminata l'esperienza da sindaca. L'annuncio della gravidanza smentisce dunque l'indiscrezione, emersa nelle ultime ore, di un ripensamento della prima cittadina sul secondo mandato, dopo che nei mesi scorsi aveva annunciato l'intenzione di non ricandidarsi. Non sarà dunque suo il nome "in continuità con l'amministrazione attuale" a cui Giuseppe Conte ha fatto accenno, ieri nell'incontro online con il Movimento 5 Stelle di Torino, tra le possibili soluzioni per le elezioni amministrative d'autunno nel caso in cui non vada in porto, come sembra, l'alleanza con il Pd.