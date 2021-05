Torino, bastonata perché non ritira denuncia: compagno arrestato

In lacrime e con il viso insanguinato, la donna ha raccontato agli agenti quanto accaduto

Si è rifiutata di ritirare la denuncia nei confronti del compagno che da tempo la maltrattava. Così lui l'ha colpita con un bastone ferendola al volto. L'uomo è stato arrestato dalla polizia a Torino, dopo che la vittima, riuscita a fuggire da casa, ha chiesto aiuto citofonando a un casa del quartiere di Borgo Vittoria.

Il racconto della donna

L'aggressore è stato arrestato per lesioni personali aggravate e atti persecutori. In lacrime e con il viso insanguinato, la donna ha raccontato agli agenti quanto accaduto, mentre ai poliziotti l'uomo, con precedenti penali, ha spiegato di aver colpito la compagna perché stanco della loro relazione. In realtà la vittima, stanca delle violenze subite, lo aveva denunciato ed è stata presa a bastonate proprio perché si rifiutava di ritirare la querela.