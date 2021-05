Gira armato di pistola soft air e tirapugni, arrestato a Torino

Un 47enne è stato arrestato dalla polizia a Torino per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo aveva con sé una pistola da soft air alla cintola, priva del tappo rosso, e con tirapugni in tasca: la sua presenza era stata segnalata da alcuni cittadini in via Giordano Bruno. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno fermato il 47enne. A quel punto l'uomo ha colpito un poliziotto con un calcio e, una volta all'interno della volante, ha danneggiato il mezzo. Per il possesso della pistola e del tirapugni, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà.