Torino, monili ottenuti da specie protette: denunciato imprenditore

Si tratta di pietre dure preziose e semipreziose, rami di madrepora e monili in corallo rosso, per il valore di un milione di euro, sottoposti al regime di salvaguardia internazionale e risultati sprovvisti dei prescritti certificati di importazione

Oltre 10mila monili ottenuti da specie protette in via di estinzione sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino. Si tratta di pietre dure preziose e semipreziose, rami di madrepora e monili in corallo rosso, per il valore di un milione di euro, sottoposti al regime di salvaguardia internazionale e risultati sprovvisti dei prescritti certificati di importazione. Denunciato un imprenditore per importazione illecita di parti di specie protette.