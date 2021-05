Le fiamme hanno avvolto alcune baracche e mentre un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile da vari punti della città

Un incendio è scoppiato nel campo nomadi di Nichelino. Le fiamme hanno avvolto alcune baracche e mentre un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile da vari punti della città. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause del rogo.