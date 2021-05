Torino, guardia giurata spara e uccide la moglie

Una guardia giurata di 50 anni ha ucciso la moglie, di 48 anni, con alcuni colpi di pistola, l'omicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in corso Novara, nella zona Nord di Torino. L'uomo è stato fermato dalla polizia. "L'avevo vista dieci minuti prima - racconta in lacrime un'amica, parrucchiera in un negozio vicino - l'avevo salutata mentre rientrava a casa con le borse della spesa. Poi ho sentito i colpi di pistola”. Secondo quanto emerso, la donna si era separata dal marito da alcuni mesi ma l'uomo era rimasto a vivere nello stesso condominio per restare vicino ai figli, di 25 e 16 anni.