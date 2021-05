Covid, in Piemonte 637 nuovi casi su 20.951 tamponi

In calo di sei unità i ricoverati in terapia intensiva, ora 188, negli altri reparti meno 61 (totale a 1.981)

In Piemonte i casi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) riportati nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione oggi sono 637, con un tasso del 3% rispetto ai 20.951 tamponi processati (12.678 antigenici), i morti 28 (di cui sei registrati oggi). In calo di sei unità i ricoverati in terapia intensiva, ora 188: negli altri reparti meno 61 (totale a 1.981). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.590, i guariti 1.021, gli attualmente positivi 14.759.