Torino, non apre a polizia pensando fosse madre: denunciato

In compagnia della fidanzata, non ha aperto alla polizia perché temeva si trattasse della madre. L'equivoco in un appartamento di Torino, dove un 36enne sta scontando una condanna ai domiciliari. Preoccupato che la madre potesse scoprirlo in dolce compagnia, l'uomo ha nascosto la compagna sul balcone. Quando ha aperto la porta si è però trovato di fronte la polizia, per il consueto controllo periodo.

La denuncia

Gli agenti, oltre a constatare la presenza della donna, hanno notato alcuni fili elettrici che penzolavano dal contatore e hanno scoperto un allaccio abusivo. Il 36enne è stato quindi denunciato per furto di energia elettrica.