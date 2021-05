Nascondeva in casa droga e armi: arrestato 51enne nel Torinese

In casa nascondeva droga e un vero e proprio arsenale, un muratore di 51 anni arrestato dai carabinieri a Lanzo Torinese (in provincia di Torino). Le armi sono state inviate al Ris di Parma per verificare il loro eventuale utilizzo in episodi criminali.

La droga e le armi

Nell'abitazione sono stati rinvenuti 25 grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 2.500 euro in contanti. C'erano anche una pistola priva di matricola e mai denunciata nonché vario munizionamento. E ancora: un fucile a pompa calibro 12, una pistola Beretta calibro 9, tre machete, sei coltelli a serramanico, due pugnali e due taser elettrici. Nell'automobile dell'uomo all'interno del bracciolo era nascosta una pistola Beretta calibro 6,35 di cui aveva denunciato il furto nel 2016, con il caricatore inserito e 5 colpi. Sequestrati, in quanto di dubbia provenienza, 6 biciclette da corsa, di cui una certamente rubata e 40 orologi da polso di alto valore tra cui 2 Rolex.