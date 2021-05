Incidenti di montagna, scialpinista ferito soccorso a Sestriere

Uno scialpinista in difficoltà è stato soccorso sul passo di San Giacomo, Vallone del Chisonetto, a Sestriere (Torino) dagli operatori del Soccorso alpino. L'uomo, con una sospetta frattura a una gamba, era rimasto bloccato in quota. L'intervento si svolge via terra a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Una prima squadra ha localizzato il ferito e lo sta raggiungendo per valutare la strategia più adatta al recupero, mentre altre squadre tra cui il soccorso alpino della Guardia di Finanza sono partite a supporto. Si procede con cautela visto che la zona è pericolosa per via delle valanghe.