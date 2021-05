Covid Piemonte: 882 casi su oltre 27mila tamponi

Scende a 200, con un calo di 10 rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva per Covid negli ospedali del Piemonte

Scende a 200, con un calo di 10 rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva per Covid negli ospedali del Piemonte. Negli altri reparti i pazienti sono 2.084, con una flessione di 27 rispetto al precedente bollettino dell'Unità di crisi della Regione. I casi di positività riportati oggi sono 882, con un tasso del 3,3% rispetto al 27.057 tamponi processati (17.983 antigenici); la quota di asintomatici è del 41,7%. I morti sono 18 (di cui 2 registrati oggi), gli attualmente positivi 15.471, le persone in isolamento domiciliare 13.187, i guariti +1.092