1 maggio, Cobas e centri sociali in corteo a Torino

Circa mille persone si sono radunate questa mattina in piazza Vittorio Veneto e hanno poi raggiunto il presidio di Usb, Potere al Popolo, No Tav e Rifondazione comunista in piazza Castello, dove hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine

Più di mille persone si sono radunate questa mattina in piazza Vittorio Veneto, a Torino, per prendere parte al corteo organizzato in occasione del Primo Maggio da Cobas e centri sociali (PERCHE' SI CELEBRA IL PRIMO MAGGIO - FOTO). Tanti gli striscioni e i cartelli esposti dai manifestanti. "Crisi sanitaria crisi sociale crisi ecologica, per salvarci dobbiamo cambiare sistema”, si legge su uno di essi. Il presidio ha poi raggiunto il sit-in di Usb, Potere al Popolo, No Tav e Rifondazione comunista in piazza Castello. Qui è stata allestita una ghigliottina artigianale con i fantocci di Draghi, Letta e Landini.

Tensione tra antagonisti e polizia

Attimi di tensione si sono registrati quando il corteo dell'area antagonista ha cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere il Municipio dove si tiene la cerimonia ufficiale dei sindacati con la sindaca e l'arcivescovo. La polizia ha fatto indietreggiare i manifestanti con una carica di alleggerimento.