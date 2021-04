Domodossola, in auto con cocaina e hashish dopo il coprifuoco

I carabinieri hanno così sanzionato due 36enni, un uomo e una donna, per l'inosservanza dei provvedimenti in materia di spostamenti e li hanno segnalati alla prefettura per il possesso dello stupefacente

Sorpresi in auto alle due di notte, ben oltre l'orario del coprifuoco, due persone sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina. L'episodio è accaduto a Domodossola, nel Vco. I carabinieri hanno così sanzionato due 36enni, un uomo e una donna, per l'inosservanza dei provvedimenti in materia di spostamenti e li hanno segnalati alla prefettura per il possesso dello stupefacente, pochi grammi che erano nascosti nella borsetta della donna.