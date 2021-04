Covid Alessandria, focolaio in scuola: dad per una settimana

L'istituto comprensivo si trova in piazza Vittorio Veneto, in centro città. Sarebbero risultate positive 10 maestre

Focolaio in una scuola materna ed elementare di Alessandria, la De Amicis-Manzoni, che resterà chiusa per una settimana. L'istituto comprensivo si trova in piazza Vittorio Veneto, in centro città. Sarebbero risultate positive 10 maestre. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il racconto delle mamme

"Dalla scorsa settimana abbiamo iniziato a essere informate di classi chiuse per quarantena, insegnanti della materna e delle elementari assenti e qualcosa ha iniziato a cambiare nei protocolli", spiegano due mamme con tre figli che frequentano le elementari e uno la materna. "La bimba che frequenta la scuola materna ha riferito - raccontano - che hanno iniziato a far indossare la mascherina durante il giorno a tutti i bambini, fatto mai accaduto prima e nemmeno previsto dalla normativa. Venerdì sera l'annuncio che una prima elementare sarebbe entrata in quarantena con Dad a partire da lunedì 26 e domenica sera, dalle 21, un tam tam impazzito ha inondato le chat di classe di tutti i genitori dell'istituto: un'insegnante, che ha ricevuto la prima dose di vaccino mesi fa, è risultata positiva al tampone. È chiaramente scattata un allerta generale in tutte le altri classi". Ora la dirigente scolastica ha deciso, confrontandosi con l'Asl, di sospendere le lezioni in presenza fino al 7 maggio.