Torino, sorpresi con cinque panetti di hashish in auto: due arrestati

Arrestati a Torino due giovani di 16 e 20 anni, residenti nel Cuneese, sorpresi mentre viaggiavano in auto con cinque panetti (460 grammi) di hashish. I due sono stati fermati a Torino in Lungo Dora Savona.

Intensificati i controlli

Nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale dell'Arma per contrastare lo spaccio di stupefacenti, intensificati grazie all'impiego delle Squadre di Intervento Operativo del primo Reggimento Piemonte, i carabinieri hanno anche arrestato un 46enne in via Perosa. Nel suo appartamento sono stati scoperti 350 grammi di hashish e due bilancini elettronici, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi, e duemila euro in contanti provento dell'attività di spaccio.