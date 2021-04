Torino, si spoglia in treno per filmarsi mentre importuna passeggeri

La polizia giudiziaria del compartimento polfer ha riconosciuto il 20enne, già autore di altre bravate simili in passato, e lo ha denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per aver diffuso il relativo video

È salito a bordo di un treno regionale partito da Porta Nuova a Torino per Milano e all'altezza della galleria di Porta Susa si è spogliato restando solo in boxer. Poi ha iniziato a urlare e importunare i passeggeri chiedendo loro il biglietto. Il tutto per farsi filmare e condividere in diretta la storia sui social network.

La denuncia

Ma il video lo ha tradito. La polizia giudiziaria del compartimento polfer ha riconosciuto il 20enne italiano, già autore di altre bravate simili in passato, e lo ha denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per aver diffuso il relativo video.