Torino, stalker ignora ordinanza tribunale e torna dalla ex: arrestato

Nonostante un'ordinanza del tribunale di Torino che gli vietava di avvicinarsi alla ex fidanzata un 35enne centrafricano ha fatto di tutto per tornare con lei, fino a introdursi in casa di nascosto e a non volersene più andare. È stata la mamma della donna a chiedere l'intervento della polizia, che quando è arrivata ha trovato l'uomo nascosto tra due mobili della camera da letto.

La vicenda

L'ex compagna ha raccontato agli agenti di una storia travagliata durata tre anni durante i quali più volte le forze dell'ordine sono intervenuti per maltrattamenti e lesioni, tanto che nei confronti del 35enne era stata emessa un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna. Finito di scontare un periodo in carcere l'uomo è però tornato da lei e voleva imporle una convivenza forzata. La polizia lo ha arrestato per violazione di domicilio e denunciato per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.